Após perder na estreia, Central conta com reforços contra o Caucaia

Brasileiro

Série D: Após perder na estreia, Central-PE conta com reforços contra o Caucaia-CE



O técnico Junior Baiano terá os reforços do lateral-esquerdo Michel Dalio e do zagueiro Williames José

Publicado em 10/06/2021

por Oscar Silva

Caruaru, PE, 10 (AFI) – Após a derrota por 1 a 0 na estreia, fora de casa diante do América-RN, o Central-PE, busca a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série D, Grupo A3. A Patativa encara em casa no próximo domingo(13), ás 15h, no Lacerdão, o Caucaia-CE, que empatou, em 3 a 3, em seus domínios, frente ao Campinense-PB.

Para o confronto, o técnico Júnior Baiano terá mudanças na escalação.

Estádio Lacerdão será o palco do duelo – Foto: Reprodução

NOVIDADES



Para a sequência da competição, as novidades ficam por conta da chegada do lateral esquerdo Michel Dalio e do zagueiro Willames José, já registrados e a disposição para o próximo compromisso. Já o atacante Muller Fernandes, que ficou de fora da partida de estreia cumprindo suspensão quando ainda atuava pelo Salgueiro-PE, em 2019, tem presença confirmado no ataque.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO E ARBITRAGEM