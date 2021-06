Após recusa de Mancini, Cuiabá vai colocar ‘mão no bolso’ por técnico

Brasileiro

Após recusa de ex-Corinthians, Cuiabá vai colocar a ‘mão no bolso’ por novo técnico



Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Cuiabá, MT, 02 (AFI) – Após a demissão de Alberto Valentim, o Cuiabá segue no mercado, na busca por um novo treinador para comandar a equipe na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. O clube mato-grossense foi atrás de Vagner Mancini, que não aceitou a proposta, fazendo com que o time coloque a ‘mão no bolso’ por um novo técnico.

DE OLHO

Segundo Cristiano Dresch, vice-presidente do clube do centro-oeste, Mancini alegou problemas familiares, o que fez a negociação não caminhar e se encerrar. Mesmo sem um novo comandante definido, o VP assumiu que não tem pressa para achar um substituto para Valentim.

“Não podemos errar. Só vamos contratar quando tivermos convicção. Se tivermos que gastar mais para trazer um técnico, vamos fazer”, disse o diretor. O Cuiabá quer um comandante com experiência na Série A, mas que não seja “medalhão”.

INTERINO



Para enfrentar o Fluminense, no próximo domingo, pela segunda rodada do Brasileirão, o Cuiabá será comandado pelo auxiliar Luiz Fernando Iubel, que será o comandante da equipe até um novo treinador ser anunciado.