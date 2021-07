Após vídeo polêmico, Karina Bacchi confirma que foi vacinada contra Covid-19

Após um vídeo polêmico, onde Karina Bacchi questionava se realmente havia recebido a primeira dose da vacina da Covid-19, a apresentadora usou seu perfil nas redes sociais para esclarecer o que realmente tinha acontecido e confirmar que foi imunizada.

“Vacinada! Venho nesse momento esclarecer as mensagens de milhares de pessoas entre elas até profissionais da saúde, que assim como eu, ficaram em dúvida com relação à aplicação da vacina com essa seringa que foi utilizada em meu vídeo postado no momento da aplicação. Eu retornei até o local onde recebi toda explicação (que compartilho com vocês nesse post), e onde também agora tenho certeza que fui vacinada corretamente sim”, explicou.

Por fim, a loira ainda agradeceu o carinho da equipe e contou que está aliviada em ter recebido a vacina: “A equipe me recebeu com a maior atenção e inclusive me explicou que essa tem sido uma dúvida recorrente e que muitas pessoas estão retornando com seus vídeos para se certificarem. Agradeço demais a atenção e compreensão da profissional que me atendeu e entendeu minha preocupação. Meu coração está em paz agora.”

Nos comentários, os internautas parabenizaram a famosa pela explicação. “Melhor coisa é esclarecer. Eu sei que nessa área tem muita gente que se engana em procedimentos , eu convivo com isso, e a melhor coisa que fez foi voltar e esclarecer , e ainda de brinde aprendemos um pouco mais”, enfatizou uma admiradora. “Obrigada pelo respeito com os profissionais de saúde. Eles merecem muito respeito”, complementou outra.

Veja: