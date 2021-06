Brasileiro

Série C: Após vitória, Novorizontino se reapresenta de olho em duelo paulista



O meia-atacante Douglas Baggio falou sobre o resultado de sábado e sobre a semana que teve início

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 07 (AFI) – Após a vitória no último sábado (05) por 4 a 1 diante do Ituano pela segunda rodada do Grupo B pela Série C do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Novorizontino deram início a mais uma semana de atividades, já pensando no próximo compromisso pela competição nacional. Desta vez, o duelo será contra o Oeste, no próximo sábado (12), em casa.

O treino do Tigre foi separado. Os atletas que não participaram do duelo do último sábado, além daqueles que entraram durante o jogo, fizeram um trabalho técnico no CT. Enquanto isso, os titulares ficaram no clube fazendo um trabalho regenerativo e de prevenção de lesões. Presente entre os 11 que iniciaram a partida em Itu, sendo autor de um dos gols da partida, o meia-atacante Douglas Baggio falou sobre o resultado de sábado e sobre a semana que teve início.

“Conseguimos um excelente resultado, especialmente por ter sido diante de uma grande equipe. Soubemos controlar o jogo e isso foi determinante para o resultado. Fiquei muito feliz pelo gol e a assistência. Marcar gol é sempre importante, ainda mais quando isso se transforma em um resultado positivo. Agora, vamos seguir trabalhando forte pois temos um longo caminho pela frente e precisamos estar concentrados para essa sequência”, destacou o jogador.

DOIS JOGOS EM CASA

O Tigre agora terá uma sequência de dois jogos em casa. O primeiro acontece neste sábado. Depois, na 4ª rodada, o Grêmio Novorizontino recebe o São José-RS. Os jogadores sabem da importância de se conseguir bons resultados nestes dois jogos. Nesta terça-feira (08), o grupo se reúne no Centro de Treinamento para mais atividades.

“Vamos trabalhar essa semana com muita concentração para ir em busca dos resultados necessários. Jogar em casa é sempre importante, é a nossa casa e, portanto, queremos conquistar bons frutos atuando no nosso estádio. Queremos manter a pegada dos últimos jogos e esperamos conseguir”, afirmou o meia Romulo.