Aposentadoria: 13º INSS será pago nesta sexta-feira; veja se você recebe

Nesta sexta-feira (04) devem receber a 1ª parcela do 13º dos aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) os beneficiários que ganham até um salário-mínimo e tenham o final do benefício número 8.

Também recebem o 13º dos aposentados aqueles que ganham mais de R$ 1,1 mil de aposentadoria e tem o benefício final igual a 3 ou 8.

Ao todo, o 13º dos aposentados do INSS será pago em duas parcelas de igual valor e os pagamentos seguem até 7 de julho – data que todos os aposentados terão recebido o benefício integralmente.

Outras pessoas que também devem receber os valores são os beneficiários de:

Auxílio por incapacidade temporária;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão no ano corrente;

Antecipação também beneficia economia

Emerson Lemes, diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), destaca que a medida poderia impactar a economia.

“Qualquer dinheiro a mais que chega não vai para Bolsa, não vai para o Tesouro, serve para uma pessoa consumir. Ela vai gastar no mercado. Uma pessoa vai comer mais, gastar mais combustível, fazer a roda girar. Além disso, esse gasto a mais gera mais arrecadação de tributos. Então é bom para o governo, para os negócios “, finaliza.

Calendário da 1ª parcela do 13º do INSS

Quem recebe até um salário-mínimo

Final de benefício 1 – 25 de maio

Final de benefício 2 – 26 de maio

Final de benefício 3 – 27 de maio

Final de benefício 4 – 28 de maio

Final de benefício 5 – 31 de maio

Final de benefício 6 – 1º de junho

Final de benefício 7 – 2 de junho

Final de benefício 8 – 4 de junho

Final de benefício 9 – 7 de junho

Final de benefício 0 – 8 de junho

Quem ganha acima de R$ 1.100

Finais de benefício 1 e 6 – 1º de junho

Finais de benefício 2 e 7 – 2 de junho

Finais de benefício 3 e 8 – 4 de junho

Finais de benefício 4 e 9 – 7 de junho

Finais de benefício 5 e 0 – 8 de junho

Calendário da segunda parcela do 13º do INSS

Aposentados quem recebe até um salário-mínimo

Final de benefício 1 – 24 de junho

Final de benefício 2 – 25 de junho

Final de benefício 3 – 28 de junho

Final de benefício 4 – 29 de junho

Final de benefício 5 – 30 de junho

Final de benefício 6 – 1º de julho

Final de benefício 7 – 2 de julho

Final de benefício 8 – 5 de julho

Final de benefício 9 – 6 de julho

Final de benefício 0 – 7 de julho

Quem ganha acima de R$ 1.100