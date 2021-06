Aposentadoria do INSS pode ter acréscimo de 25%; saiba se você tem direito

“É importante levar um laudo ou um relatório médico atestando a necessidade de ajuda de uma outra pessoa para afazeres diários. O ideal é que o segurado consiga esse laudo com o médico responsável pelo tratamento, que poderá indicar todo o histórico da incapacidade. No laudo, quanto mais informações sobre a condição do aposentado, melhor”, diz Maria Faiock, advogada especializada em direito previdenciário, em entrevista a CNN.