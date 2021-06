Apostas no Brasileirão 2021: prognóstico de América-MG x Corinthians

Apostas de futebol no Brasileirão 2021: prognóstico de América-MG x Corinthians



Tanto o Timão como o Coelho estrearam com derrota na Série A e vão em busca dos primeiros pontos

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

É hora de reação! América-MG e Corinthians, que se enfrentam neste domingo (06), no estádio Independência, precisam mudar o panorama dos últimos jogos para não se complicarem no Brasileirão 2021. Mas aqui falaremos de aposta esportivas. Na sequência, você confere a melhor maneira de dar o seu palpite no duelo entre mineiros e paulistas marcado para as 16h (horário de Brasília).

2ª rodada do Brasileirão 2021: (R$ 2,71) América-MG x Corinthians (R$ 2,63); empate (R$ 3,06)

A nossa especialidade é falar sobre lucros por meio de palpites nos sites de apostas esportivas. Porém, será tudo em vão se você não souber como executar uma aposta online. E não há motivo zero para se envergonhar se a resposta for não. Sendo assim, acesse o nosso tutorial, que pode ser útil também com boas dicas para os mais experientes. Outra informação valiosa (clicando no link) é sobre como encontrar um confronto ou evento específico para apostar, sem falar na chance de garantir o imperdível bônus de iniciante.

O que está em jogo em termos de apostas emAmérica-MG x Corinthians

O mercado mostra clara dúvida com os odds bastante parelhos (veja acima). É uma enorme divisão entre os apostadores, já que o momento das duas equipes é ruim. O Coelho vinha muito bem desde que conseguiu o acesso à primeira divisão, chegou à semifinal da última Copa do Brasil e por muito pouco não faturou o título mineiro, em decisão com dois empates sem gols contra o Atlético-MG. Mas o que justamente preocupa o técnico Lisca é a falta de bolas na rede, já que o time de Minas está sem marcar há quatro partidas.

No caso do Timão, a situação é mais preocupante. A coisa já não vinha bem desde a saída de Mancini, após uma semifinal de Paulistão em que o Corinthians foi dominado pelo Palmeiras. Daí, a diretoria trouxe o ex-jogador Sylvinho para comandar a equipe. Em dois jogos, o desempenho não é nada satisfatório, ainda mais que foram duas derrotas (Brasileirão e Copa do Brasil) para o mesmo adversári o, o Atlético-GO, em pleno Itaquerão. Resumindo: a situação no Parque São Jorge é de muita reza de joelhos para o santo padroeiro.

Aposta do especialista para América-MG x Corinthians

Em tese, por atuar em casa e ter uma crise com mais cara de turbulência, o América-MG é favorito. Mas sobre um time que empacou na missão de fazer gols contra outro que também está com a artilharia descalibrada, parece que vamos ter um melancólico empate sem gols. E a cota? Muito boa: 7.00 para 1, de acordo com o Bodog.

Aposta com os pés no chão em América-MG x Corinthians

Ambos não marcam. Dá empate. Neste caso, não precisamos pensar se será com gols ou não. O placar igual por si só já paga bem: 3.06 para 1.

Aposta ousada para América-MG x Corinthians

Para aproveitar bem as cotas das casas de apostas esportivas, você precisa ousar. Neste caso, para faturar mais, é preciso confiar no taco e mandar ver no placar exato. Nossa dica é o marcador em branco. A margem de resgate prevista é de 7.00 para 1, segundo o Bodog.

Cotas dos jogos da 2ª rodada do Brasileirão 2021

Sábado, 5 de junho

19:00 – (R$ 3,80) Atlético-GO x São Paulo (R$ 2,05); empate (R$ 3,20)

21:00 – (R$ 1,85) Bragantino x Bahia (R$ 4,38); empate (R$ 3,32)

21:00 – (R$ 2,02) Santos x Ceará (R$ 3,54); empate (R$ 3,39)

Domingo, 6 de maio

11:00 – (R$ 1,50) Fluminense x Cuiabá (R$ 6,00); empate (R$ 4,11)

16:00 – (R$ 2,71) América-MG x Corinthians (R$ 2,63); empate (R$ 3,06)

16:00 – (R$ 3,28) Fortaleza x Inter (R$ 2,38); empate (R$ 2,91)

18:15 – (R$ 2,98) Juventude x Athletico-PR (R$ 2,33); empate (R$ 3,21)

18:15 – (R$ 1,30) Palmeiras x Chapecoense (R$ 9,05); empate (R$ 5,20)

20:30 – (R$ 5,25) Sport x Atlético-MG (R$ 1,66); empate (R$ 3,58)

