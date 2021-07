Aprenda como combinar estampas e montar looks incríveis

Combinar estampas é uma excelente alternativa para criar looks estilosos, divertidos e, até mesmo, para valorizar alguma parte do corpo. Para a personal stylist Priscilla Arthuso, as estampas são indispensáveis em um guarda-roupa. “Nem todo mundo é fã de estampas, mas deveria ser. Esses desenhos são o atalho mais curto e eficaz para tirar o seu guarda-roupa da mesmice, e podem te deixar com aparência de uma verdadeira fashion girl”, explica.

A especialista em moda fala que é normal, em um primeiro momento, ter receio de usar roupas estampadas. Ela atribui a insegurança a dois motivos: o medo de encontrar pessoas com a mesma estampa em algum lugar e o medo de montar looks que passem a impressão de produções repetitivas.

Para acabar com a insegurança com as produções estampadas, Priscilla Arthuso aconselha respeitar o seu estilo pessoal, o seu estilo de vida e também começar a inserir os desenhos aos poucos na rotina. Priscilla tem sempre peças estampadas em seu cotidiano. Como ela, você pode começar com looks de uma única estampa | Foto: acervo pessoal

A personal stylist separou algumas dicas para você arrasar com looks estampados em todas as ocasiões. Confira:

Estampas como grandes aliadas: todas as estampas são coringas se você souber usá-la. Elas ajudam a valorizar partes do seu corpo que você mais gosta e a tirar o foco de outras que não gosta tanto. Exemplos: – Para diminuir a silhueta, a dica é optar por estampas bem pequeninas ou de fundo escuro. – Se o seu ombro é bem largo, vale ressaltar os seus quadris com uma estampa de fundo clara e grande. Informação valiosa: “quanto maior a estampa maior a sensação de ‘mais larga’. Além disso, listra horizontal largam e vertical afinam”, pontua Priscilla.

Tem a estampa certa para cada estilo: independente do tipo, estampa combina com todo mundo. Exemplos:

– Clássica: opte por listras e poá;

– Romântica: aposte em estampas florais e de coração;

– Poderosa (não abre mão de um look marcante): use e abuse do animal print.

Para perder o medo de vez: você pode começar escolhendo as estampas mais clássicas – listras, flores e poá – e ir inserindo no look através de acessórios como lenço ou blusas com estampas menores.

Fique atenta para montar um look estampado bem assertivo: o ideal é montar as opções no espelho e começar aos poucos. É importante também se ambientar com as diferenças de padronagens, para conseguir apostar sem medo de errar e trazer profundida para produção. "Combine poa + animal print, poa + listra, listra + flora. Essas estampas combinam entre si. A dica é usar sempre o mesmo tom para as duas estampas", orienta. Sugestões de combinação de estampa | Foto: reprodução / Pinterest

Outras dicas sobre combinação de estampa

A regra básica é lembrar que as estampas precisam “conversar” entre si. Confira algumas opções: