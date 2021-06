Apresentado, volante Barreto fala em buscar acesso com o Botafogo

Brasileiro

Figurinha carimbada na Série B, ex-Ponte fala em buscar acesso com o Botafogo



Barreto pertence ao Criciúma e estava emprestado à Ponte Preta no Campeonato Paulista

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 03 (AFI) – O volante Barreto foi apresentado oficialmente pelo Botafogo nesta quinta-feira. Especialista em Série B do Campeonato Brasileiro, uma vez que disputará a competição pela sexta vez, ele chegou animado e já até falou em acesso.

“Acredito que eu conheço bem o campeonato. É a minha sexta Série B e espero que possa ajudar bastante na parte de cima da tabela. Pude ser campeão em 2019, então o meu intuito é chegar e ajudar. Acredito que a gente consiga fazer um belo ano e tenha, sim, o acesso”, comentou o reforço alvinegro.

Barreto confia no acesso do Fogão. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

CONFIANÇA!

Barreto pertence ao Criciúma e estava emprestado à Ponte Preta no Campeonato Paulista. Contudo, perdeu espaço e acabou sendo liberado pelo time paulista. Foi aí que o jogador acabou sendo sondado pelo time carioca, com o interesse sendo mútuo já para o segundo semestre.

“Tenho uma certa experiência na Série B. Gosto de jogar e estar participando. Então, venho com uma expectativa muito grande de poder ajudar os meus companheiros, que me receberam muito bem. Espero que a gente faça um belo ano. O Botafogo é um time de Série A. Com certeza a gente vai conseguir esse objetivo”, completou o volante.

NA BRIGA!

No Botafogo, Barreto disputará posição com Luis Oyama, volante que também jogou o último Campeonato Paulista, só que pelo Mirassol. Aliás, os dois chegaram a atuar juntos na Ponte Preta em 2020.

Barreto tem 25 anos, foi revelado pelo Criciúma e depois foi atuar pela Chapecoense, onde começou a ganhar destaque. De lá foi defender o Red Bull Bragantino, onde foi campeão da Série B de 2019. De lá foi contratado pela Ponte Preta, onde não rendeu o esperado e acabou sendo liberado após o Paulistão deste ano.

TITULARES OU MISTÃO, ROGER?



DICA PARA SUBIR!

O Botafogo volta a campo no domingo para enfrentar o Coritiba às 21 horas, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

“Acredito que a receita é vencer em casa e pontuar fora. A gente tem que vencer os jogos, acima de tudo, independente de jogar bem ou mal. O resultado é sempre o mais importante, independente, também, de quem vai jogar. Todos os atletas têm que ajudar o clube. O principal objetivo é ganhar jogos, independente da maneira que a gente vai jogar. Então, vencer em casa e pontuar fora. Acho que essa é a receita”, finalizou Barreto.