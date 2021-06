‘Aquecimento No Limite’ recebe Angélica, Lucas Chumbo, Ariadna e Mahmoud antes de novo episódio | No Limite

As tribos Calango e Carcará durante a Prova do Privilégio em ‘No Limite’ — Foto: Globo

Os quatro eliminados do programa vão falar sobre as aventuras que viveram na Praia Brava e a expectativa por mais desafios nas tribos Calango e Carcará. No último episódio, Chumbo foi o eliminado e as duas equipes ficaram com o mesmo número de participantes. E agora, quem será que vai sair na frente? Fique ligado em tudo o que acontece no reality!