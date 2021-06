Arcrebiano, o Bil, é o quinto eliminado do ‘No Limite’ | No Limite

Após perder a Prova da Imunidade, a tribo Calango precisou escolher quem deveria se despedir do reality de sobrevivência no quinto episódio de No Limite. Arcrebiano, o Bil, foi o mais votado entre os integrantes do grupo. “Quatro votos para o Bil. Pela contagem, o Bil está eliminado da tribo Calango hoje”, anunciou Andre Marques.