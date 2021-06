Arquiteto responde as principais dúvidas sobre o que vale ou não fazer na decoração

Por que é importante seguir as orientações do arquiteto na compra dos materiais?

Para evitar comprometer o resultado do espaço montado. Cada material precisa ser pensado e combinado com os demais que compõem o ambiente.

Sim! Um bom projeto também precisará de uma boa execução para o resultado perfeito. Chamar um “faz tudo” para executar a obra, mesmo tendo um projeto lindo, não é garantia de bom resultado. Todo o processo precisa ser realizado com qualidade e por profissionais qualificados.

Para quem possui coleção de pequenos itens, a sugestão é fazer um suporte de acrílico para parede, com vários nichos pequenos para deixar tudo organizado. Para decorar prateleiras, opte por adornos maiores, criando cheio se vazios, você não precisa ocupar toda a prateleira com decor.

É de bom tom dizer que arquitetura acessível é sinônimo de arquitetura voltada apenas para classe C?

Não mesmo. Arquitetura acessível tem o seu estilo próprio e requer muita criatividade para o desenvolvimento. Existe muita gente com dinheiro querendo sair do senso comum e criar seus espaços personalizados, usando os conceitos de arquitetura acessível. Se engana, quem acredita que fazer arquitetura acessível é apenas reproduzir de forma mais barata soluções de maior custo.

Se você pretende gastar duas vezes para fazer a mesma coisa e não se importa com a segurança do espaço, a autoconstrução é para você mesmo. Brincadeira, antes de iniciar qualquer modificação em casa, pesquise e faça orçamentos com profissionais que possam te auxiliar.