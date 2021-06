Arsenal não renova contrato David Luiz e mais três jogadores

Inglês

Com zagueiro ex-seleção, Arsenal não renova contrato de quatro jogadores



Além de David Luiz, cogitado no Flamengo, os Gunners não renovaram os empréstimos de Ceballos, Odegaard e Ryan

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) – Já pensando na próxima temporada, buscando montar um time que brigue entre as cabeças do Campeonato Inglês, visto que o elenco desta temporada não conquistou a classificação para nenhuma competição europeia, o Arsenal iniciou uma reformulação no elenco, anunciando a saída de quatro atletas.

Foto: Divulgação / Arsenal

Todos os dispensados possuem contrato com o clube inglês até o fim de junho e não estarão na equipe na próxima temporada.

Com 34 anos, o zagueiro David Luiz, ex-seleção, estava no Arsenal desde 2019, quando chegou após uma breve passagem pelo Chelsea.

Nos Gunners, o atleta disputou 73 partidas, anotando quatro gols e conquistando o título da Copa da Inglaterra 2019/2020. Cogitado no Flamengo, o provável destino do zagueiro deve ser o Benfica.

Os outros três jogadores que não permanecerão no clube são Ceballos, de 24 anos, que disputou 87 partidas pelo Arsenal e retornará ao Real Madrid, assim como o norueguês Martin Odegaard, promessa do time espanhol, que poderá finalmente ter uma chance no time principal do Real, e Ryan, goleiro de 29 anos, que retorna ao Brighton.

“Agradecemos a todos os jogadores por suas contribuições para o clube durante os períodos de seus contratos permanentes ou de empréstimo conosco”, disse o Arsenal através de um comunicado oficial.