As Vanguardas Europeias: Expressionismo – Notícias Concursos

O Expressionismo: resumo sobre a vanguarda

O movimento expressionista faz parte das chamadas vanguardas europeias do século XX.

O tópico é abordado com frequência pelas mais variadas questões de artes, história da arte e história, principalmente na prova do ENEM e em vestibulares como aquele da UEL e da Unesp.

O Expressionismo: Introdução

O Expressionismo foi um movimento artístico que integrou as vanguardas europeias do século XX. Os artistas expressionistas tinham como principal objetivo retratar os sentimentos mais subjetivos do ser humano, valorizando as suas expressões: é justamente por isso que muitas das figuras dessas obras são retratadas de maneira deformada e sombria.

O Expressionismo: Contexto Histórico

O movimento expressionista surge entre o fim do século XIX e o início do século XX, se consolidando nessa última fase. Nesse contexto, a Europa enfrentava uma série de transformações, como, por exemplo, o crescimento acelerado das cidades, o desenvolvimento de novas tecnologias e a automatização industrial em larga escala. Esse cenário de mudanças também impactou o modo com o qual o ser humano se relacionava com os seus iguais e com as artes.

Ainda, o movimento expressionista também passou pelo advento da Primeira Guerra Mundial, conflito em escala global que impactou profundamente todo o mundo. A série de combates criou cenários de extremo horror, fome e crise econômica em todos os países da Europa. Dessa maneira, os artistas do movimento procuraram retratar todo o drama enfrentado pelos homens naquele período, com um destaque especial para as suas angústias e medos.

O Expressionismo: Características

O Expressionismo foi um movimento majoritariamente alemão que tinha como principais preocupações a retratação da realidade de maneira subjetiva, o uso de cores primitivas e a deformação das formas.

Ainda, os artistas do movimento possuíam preferência por temas sombrios e pela valorização das cores vibrantes. A arte expressionista deixa a objetividade em segundo plano e realiza uma distorção da realidade que objetiva demonstrar todo o sofrimento da condição humana.

O Expressionismo: Artistas

Diversos foram os artistas do movimento expressionista. Porém, dentre eles, podemos destacar:

Edvard Munch

Emil Nolde

Ernst Barlach

Franz Marc

Otto Dix

José Orozco

Chaim Soutine

Marc Chagall

No Brasil, o Expressionismo influenciou o trabalho de artistas como Lasar Segall e Anita Malfatti. Ainda, Cândido Portinari também foi influenciado por diversas características dessa vanguarda: essas seriam, posteriormente, utilizadas em seus retratos das duras condições enfrentadas pelos nordestinos.