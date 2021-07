Astro do Atlético-MG derruba motociclista, em Contagem

Belo Horizonte, MG, 29 (AFI) – Nesta manhã de terça-feira, o atacante Hulk, do Atlético-MG, se envolveu em um acidente com um motociclista, em Contagem, que teria batido no seu carro.

De acordo com imagens de um cinegrafista amador, o jogador e o motociclista estavam conversando enquanto a moto estava caída no chão.

NINGUÉM FERIDO

De acordo com a assessoria do atleta, o motociclista bateu no carro de Hulk, que teria dado seta e foi atingido pela moto na lateral. Ainda segunda a assessoria, ninguém se machucou. Eles conversaram por cerca de cinco minutos e deixaram o local, com o motociclista pilotando a moto normalmente.

SEM REGISTRO

O vídeo mostra uma pequena aglomeração de pessoas que foram ver o acidente. Segundo a Polícia Militar, não foi registrado boletim de ocorrência.