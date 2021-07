Atacante da Seleção recebe oficial de Justiça na Granja Comary

Teresópolis, RJ, 29 (AFI) – O atacante Richarlison recebeu na sexta-feira (25) uma visita inesperada na Granja Comary. Um oficial de Justiça esteve presente na concentração da seleção brasileira para notificar o atacante de um divida com seus antigos empresários. O jogador está sendo cobrado de uma ação de quase R$ 20 milhões.

Ricardo Mendes e Luciano Martins abriram o processo contra o atleta para cobrar comissões sob vendas e partes do salário de Richarlison, atualmente vestindo a camisa do Everton, da Inglaterra.

NÃO QUER PROBLEMAS!

O processo já está aberto na justiça desde o ano passado, mas como o atacante reside na Inglaterra, o processo não teve andamento. Richarlison, em nota através da assessoria, confirmou a notificação, mas esclareceu que as devidas comissões fora repassadas integralmente ao longo de sua carreira.

“O jogador esclarece que todas as comissões devidas ao longo de sua carreira foram integralmente pagas, quer pelo próprio atleta, quer pelos clubes por onde passou. Desta forma, a demanda em nada se relaciona ao atleta, mas sim a uma discussão travada por terceiros. Os seus advogados estão tratando de excluí-lo da responsabilidade a ele inapropriadamente atribuída”, diz a nota da assessoria de imprensa do Richarlison.

Richarlison segue nos treinamentos da seleção brasileira, visando as quartas de final da Copa América, diante do Chile, na próxima sexta-feira, às 21h, no estádio Nilton Santos.