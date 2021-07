Atacante do Internacional volta a ser procurado por clubes do “Mundo Árabe”

Porto Alegre, RS, 29 (AFI) – O atacante Thiago Galhardo continua sendo sondado por clubes da “Mundo Árabe”. No começo do ano, o jogador quase deixou o Internacional rumo ao Al Hilal, mas o negócio não deu certo.

Agora, após um semestre, as sondagens voltaram a aparecer. Não há qualquer negociação em andamento pelo jogador, apenas conversas iniciais.

JANELA ABERTA

As sondagens de clubes da Arábia Saudita surgiram a partir da abertura da janela de transferências no país asiático. O prazo para contratações internacionais vai até 18 de setembro. Ou seja, há mais de 80 dias para uma eventual negociação ser concretizada.

ERA O MELHOR PARA OS DOIS

Na reta final do Brasileirão, o jogador quase saiu rumo a Arábia Saudita. O Colorado e o atacante aceitaram a proposta do clube árabe, considerada vantajosa para as duas partes. Estava tudo fechado, mas a negociação deu errado na reta final, devido ao prazo exíguo e condições de pagamento.

VIVE GRANDE FASE

Galhardo terminou a temporada 2020 como um dos melhores jogadores do Brasil e líder absoluto do Internacional, vice-campeão Brasileiro. Foram 23 gols marcados, sendo o artilheiro e também foi o jogador com mais assistências, foram 10.

Em 2021, já soma 10 gols e segue como artilheiro da equipe, com vínculo até o final de 2022.