Atacante do Manaus ‘dá as caras’ e fala sobre goleada: ‘Jogo atípico’

Brasileiro

Série C: Atacante do Manaus ‘dá a cara a tapa’ e fala sobre goleada: ‘Jogo atípico’



Vanilson falou que o Gavião precisa usar duelos como esse contra o Volta Redonda-RJ como exemplo

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Manaus, AM, 07 (AFI) – Depois de vencer bem o Santa Cruz-PE na estreia por 2 a 0, o Manaus sofreu um ‘duro golpe’ ao ser derrotado pelo placar de 5 a 0, pelo Volta Redonda-RJ, em um duelo fora de casa, válido pela segunda rodada do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Ao fim da partida, o atacante Vanilson preferiu ‘dar a cara a bater’ mesmo após a goleada e disse que o Gavião precisa usar duelos como esse como exemplo em busca do crescimento.

“Temos que aparecer nas derrotas também. Quero pedir a compreensão da torcida. Temos um time muito bom e vamos buscar grandes resultados esse ano.

Foi um jogo atípico, mas que sirva de exemplo. Semana que vem já tem mais e não podemos ficar lamentando não. Então vamos em busca de fazer o dever de casa”, disse o atacante. que ainda completou.

Atacante do Manaus ‘dá a cara a tapa’ e fala sobre goleada: ‘Jogo atípico’

“Nosso time vinha muito bem até tomar o primeiro gol. Infelizmente erros acontecem.

Logo no começo do segundo pegamos dois gol e foi um balde de água fria. Poderia ser diferente, mas futebol é isso.

E uma competição que não permite muitos erros e tem que está ligado o tempo todo“.

Agora, de olho na reabilitação, o Manaus volta a campo no próximo sábado (13) para a disputa da terceira rodada da Série C, quando recebe o Floresta-CE, na Arena Amazônia.