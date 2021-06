Atacante promessa de 17 anos aguarda bola rolar para mostrar talento

Atacante promessa de 17 anos aguarda ansiosamente bola rolar para mostrar seu talento



Por ter em campo Postura, Comportamento e desempenho acima da média, já chama atenção de grandes clubes do Brasil

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 07 (AFI) – Pedro Gorgen, ou Pedrinho como é chamado carinhosamente por seus colegas e um jovem atleta de futebol, com alegria nas pernas, apelido que *Juarez Sobreiro*, treinador , lhe colocou, atua como atacante a dois anos no Brasilis FC. da cidade de Águas de Lindóia, clube do ex zagueiro da Seleção brasileira, São Paulo e Ponte Preta, *Oscar Bernardi*.

Natural de Luís Eduardo Magalhães, interior da Bahia, filho de imigrantes do Rio Grande do Sul, se destaca por seu talento, garra e determinação em campo.

NA MIRA

Garoto Alegre, guerreiro, determinado, trabalhador e talentoso, predicado que lhe rendem muitos frutos, inclusive, é nome certo no elenco Sub 23, profissional da Bezinha, e Sub 20 do Brasilis nesta temporada.

A FICHA TÉCNICA

Pedro Gorgen, nascido em 11/10/2003

Natural de Luís Eduardo Magalhães – Bahia, 1.72 de altura – 70 kg

Atacante do Brasilis FC.

Garoto prodígio, ambidestro, é a próxima atração do futebol brasileiro, guardem bem este nome.

Atleta com a carreira administrada pelo agente Max Vianna e Por Brasfoot Assessoria