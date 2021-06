Copa do Brasil

Athletico-PR vai ter força máxima para buscar vaga na Copa do Brasil



O técnico António Oliveira poupou alguns titulares na vitória sobre o Juventude pelo Brasileirão

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 07 (AFI) – Depois de poupar alguns titulares na vitória sobre o Juventude, por 3 a 0, no último domingo, em Caxias do Sul, pelo Brasileirão, o técnico António Oliveira vai poder escalar o Athletico-PR com o que tem de melhor na quarta-feira, contra o Avaí, pela Copa do Brasil.

Athletico-PR vai ter força praticamente máxima contra o Avaí (Foto: Site Oficial do Athletico-PR)

Na vitória em Caxias do Sul, António Oliveira decidiu preservar o lateral-direito Khellven, o zagueiro Pedro Henrique e o volante Christian. O volante Richard, o meia Nikão e os atacantes Vitinho e Renato Kayzer entraram no decorrer da partida.

Titular contra o Juventude, o atacante Matheus Babi não está à disposição porque já disputou a Copa do Brasil pelo Botafogo. Outra baixa é o lateral-esquerdo Abner, que está com a seleção pré-olímpica.

A provável escalação do Athletico-PR é: Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolas; Richard, Christian e Jadson; Nikão, Vitinho (Carlos Eduardo) e Renato Kayzer.

Depois do empate por 1 a 1 na Ressacada, em Florianópolis, o Athletico-PR precisa de uma vitória na Arena da Baixada para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. A decisão vai para os pênaltis em caso de nova igualdade.