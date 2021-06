Athletico x Avaí – Furacão aposta no fator casa por vaga nas oitavas

Copa do Brasil

Athletico-PR x Avaí – Furacão aposta no fator casa por vaga nas oitavas



Após empatarem em 1 a 1 no jogo de ida, as equipes se enfrentam na Arena da Baixada precisando da vitória

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 08 (AFI) – A Arena da Baixada será palco de um grande duelo envolvendo times do sul do Brasil nesta quarta-feira (09), quando a partir das 19h o Athletico-PR irá encarar o Avaí, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, valendo vaga nas oitavas de final. Como as equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida, na Ressacada, um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O duelo entre os rivais sulistas é bem equilibrado. Em 20 partidas disputadas até aqui, foram 10 vitórias do Athletico-PR, sete do Avaí e mais três empates. Na Arena da Baixada, o Leão não vence o Furacão desde 2009.

FORÇA MÁXIMA

No jogo de ida, na Ressacada, as equipes empataram em 1 a 1 – Foto: Divulgação / Avaí

Para encarar o Avaí, o time comandado por António Oliveira deve ter praticamente força máxima.

Após poupar os titulares na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, neste final de semana, o Athletico terá quase todos os seus jogadores à disposição para a ‘decisão’ diante do time catarinense, na Arena da Baixada.

Os únicos desfalques do Furacão para a partida serão o atacante Mathues Babi, que já jogou a Copa do Brasil pelo Botafogo e não pode atuar pelos paranaenses nesta edição, o zagueiro Lucas Halter e o volante Erick, que se recuperam de lesão e o lateral Abner, que está com a seleção olímpica.

DÚVIDAS

Enquanto no Athletico a certeza é de força máxima, no Avaí o treinador Claudinei Oliveira terá uma série de dúvidas para escalar o time que entrará em campo. Poupados no empate em 1 a 1 com o Vila Nova no final de semana, Edílson, Giovanni e Júnior Dutra ficam à disposição do comandante, mas não são tratados como certezas no time titular.

Para o duelo contra os paranaenses, Claudinei pode optar por Lourenço ou Marcos Serrato para a vaga de Giovanni e Renato no lugar de Júnior Dutra, assim como João Lucas é opção para o lugar de Edílson.