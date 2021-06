Atleta revela atrasos salariais e crise no Treze-PB; Diretoria rebate

Brasileiro

Série D: Atacante revela atrasos salariais e crise no Treze-PB; Diretoria rebate



O atacante João Leonardo usou suas redes sociais para criticar a situação de jogadores, incluindo de que alguns estão ‘passando fome’

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campina Grande, PB, 08 (AFI) – O clima não está nada bom no Treze-PB, integrante do Campeonato Brasileiro Série D. Com surto de covid-19, agora o clube teve exposta uma situação de salários atrasados e ‘tratamento desumano’, o que foi negado pela diretoria.

O atacante João Leonardo usou suas redes sociais para criticar a situação de jogadores, incluindo de que alguns estão ‘passando fome’. Ao todo, são 14 infectados com a covid-19 e João Leonardo está neste grupo cumprindo isolamento.

Vice-presidente do clube, João Paiva Filho, negou as acusações e afirmou que o jogador está fazendo isso porque sabe que deixará o clube. João Leonardo, assim como outros atletas tem contrato até 30 de junho.

PRESIDENTE EXPLICA



O presidente Walter Júnior também lamentou as declarações e afirmou que todos os jogadores estão cientes de que o clube ainda não recebeu os recursos da CBF e do Timemania.

“Os times da Paraíba ainda não tiveram acesso a este recurso da CBF e até contam com ajuda da presidente da FPF. Com relação a parcela da Timemania, ainda não foi repassada. Assim que os valores forem depositados, eles serão unicamente revertidos para quitar tais compromissos com os atletas e essa informação já foi repassada para todos”, afirmou.



Na Série D, o Treze estreou com derrota para o ABC-RN, por 1 a 0, no Grupo A3. O próximo compromisso será no sábado, às 15h, diante do Atlético-CE, fora de casa.

CONFIRA O DESABAFO DO JOGADOR



Jogadores passando necessidades, contas atrasadas, jogadores que não tem sequer um sabonete e pasta de dente. Quantas vezes já tirei do meu pra ajudar. Isso é uma falta de respeito com o ser humano! Como você tira uma família de sua casa, para não dar o mínimo de condições de trabalho. Com qual cara você vai ter coragem pra cobrar resultado? Futebol é maravilhoso, mas para quem sabe fazer, se você não souber fazer, não faça futebol!

14 seres humanos com Covid no elenco. Você com Covid, com condições financeiras, para ter uma alimentação saudável, já é difícil… Imagina você sem condições de comprar seu alimento. Imagina você deixar de comer uma carne, um frango, para deixar sua filha e sua esposa comer, e você passar fome com Covid. Esses são relatos de atletas, que estão tendo um tratamento desumano dentro do clube.

120 mil da CBF, 60 mil da time mania, atletas 2 meses sem nada. Vai entender…