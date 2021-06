Atletas com passagem no Expressão Paulista alcançam acesso à Série A2

Paulista

Jogadores com passagem no Expressão Paulista conquistam acesso à Série A2



Expressão Paulista é o Centro de Treinamento e Desenvolvimento Humano do Sindicato de Atletas de SP

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 09 (AFI) – Não é de hoje que o Expressão Paulista – Centro de Treinamento e Desenvolvimento Humano do Sindicato de Atletas de SP, vem destacando os jogadores que tiveram passagem no projeto.

O Linense e o Primavera fizeram um grande feito esse final de semana e conseguiram o acesso ao Campeonato Paulista da Série A2 de 2022. Os atletas de ambos os times tiveram passagem pelo Expressão Paulista.

“Conheci o projeto em 2015, e de lá para cá foram quatro passagens, todas muito significativas e importantes. Então, eu só tenho que agradecer à instituição por todo o respaldo”, disse o goleiro do Linense, Kaique Rocha.

O goleiro acabou de conseguir o acesso à Série A2, além de garantir vaga na final na decisão do Campeonato Paulista da série A3.

“Fazer parte desse resultado é muito gratificante, trabalhamos muito para chegarmos até aqui”, completa Kaique.

Júlio Cesar, zagueiro do Primavera está muito feliz com essa conquista e fala que a união da equipe foi protagonista para conseguir o acesso.

“Nosso elenco merecia muito esse acesso, pela entrega, comprometimento e dedicação desde o início do trabalho. A união do nosso grupo fez toda diferença, criamos uma família, coisa que no futebol hoje em dia é muito difícil.

“Particularmente estou muito feliz, foi meu primeiro acesso na carreira. Agradeço muito a todos do Sindicato de Atletas de São Paulo que me ajudaram muito no período em que fiquei sem clube. O sindicato faz parte dessa conquista”, completa Júlio Cesar, que esteve no Expressão em 2018 e 2019.

Para o treinador de goleiros do Expressão, Júlio Bonfim é um imenso orgulho ter dois jogadores que tiveram passagem pelo Expressão conseguirem o acesso com suas equipes, e estarem na final do Campeonato Paulista da Série A3.

“É muito gratificante ver esses atletas que estiveram conosco conseguirem esse feito. Trabalhamos sério e nosso objetivo é único, oferecer o melhor para a categoria”, explica o treinador de goleiros do Expressão.

Para o presidente da entidade a conquista desses atletas é muito significativa e representa uma vitória para a instituição.

“Trabalhamos com alegria e sempre atentos as necessidades da categoria. Ver a conquista desses dois atletas é grandioso para nós”, disse Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas de SP.

O Sindicato de Atletas de SP segue com a proposta de cuidar de gente. O Centro de Treinamento e Desenvolvimento Humano tem esse propósito: deixar o atleta apto a voltar ao mercado de trabalho.

Atualmente os treinos estão sendo realizados online para proteger os atletas dos riscos de contaminação pela Covid-19.

Atletas associados de qualquer região podem participar.

Mais informações no atendimento (chat) do site: www.sindicatodeatletas.com.br