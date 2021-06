Atlético de Madri oferece Saúl em troca de Bernardo Silva, ao City

Atlético de Madri e Manchester City podem negociar troca de meios-campistas



Possivelmente fora dos planos de Guardiola,m diretoria dos clubes podem fazer negócio. City ainda quer compensação em dinheiro

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 8 (AFI) – Com interesse no meio-campista Bernardo Silva, do Manchester City, o Atlético de Madri estaria disposto a envolver Saúl no negócio. A diretoria do Atlético avalia o jogador com um valor de 70 milões de euros, algo muito semelhante ao do português.

Bernardo Silva não é prioridade nos planos de Guardiola, mas mesmo assim o City espera receber alguma compensação financeira. O negócio não parece ser simples.

Bernardo Silva, com a taça da Premier League – Foto: Reprodução / Instagram

SEM LUGAR NO TIME

Também é noticiado que o fato de Guardiola buscar um meio-campista nessa próxima janela de transferências é um indício que Bernardo Silva pode acabar perdendo lugar no City. Jack Grealish, do Aston Villa, é um nome ventilado.

NÃO SÃO GOLEADORES



Ambos os jogadores são responsáveis por ocupar os espaços no meio campo e fazer um papel de ajudar o time na transição para o ataque, distribuindo o jogo e dando assistências. Chegando na área para finalizar com menos frequência. Portanto, os números de gols dos dois na última temporada não são muito expressivos. Bernardo disputou 45 jogos e marcou cinco gols, enquanto Saúl disputou 42 jogos e marcou duas vezes.