Atlético-MG x Remo – Desfacaldo, Galo vai a campo para evitar zebra na Copa do Brasil



Equipe comandada por Cuca não contará com Vargas, Alonso, Savarino e Alan Franco; Remo deve repetir time dos últimos jogos da Série B

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 9 (AFI) – O Atlético-MG irá enfrentar o Remo, no Mineirão, nesta quinta-feira, às 19h, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Galo possui ampla vantagem por ter construido um placar de 2 a 0 no jogo de ida. A equipe paraense vai a campo com a tarefa quase impossível de reverter o resultado.

A equipe atleticana pode perder até por um gol de diferença que sairá com a classificação. O Remo precisa de dois gols de vantagem para levar o confronto para os pênaltis, e três para se classificar direto. Quem passar hoje vai às oitavas de final e irá receber R$1,7 milhão de premiação da CBF.

DESFALQUES NO GALO



O técnico Cuca não poderá contar alguns jogadores por estarem servindo suas seleções. São eles: Eduardo Vargas (Chile), Junior Alonso (Paraguai), Savarino (Venezuela) e Alan Franco (Equador) estarão de fora.

VAI POUPAR



Além dos desfalques, o treinador também deve poupar os laterais Guilherme Arana e Guga, já que ambos estão voltando de viagem após servir a seleção olímpica. Os atacantes Hulk e Nacho Fernández também devem descansar.

REFORÇO NO ATAQUE



Em compensação, o atacante Keno, um dos principais nomes do time, estará de volta e à disposição após se recuperar de lesão. Oferecendo mais uma opção ao ataque atleticano. Eduardo Sacha e Nathan também devem ganhar vaga no ataque.

Zaracho, zagueiro do Atlético-MG – Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

VAI TER QUE SER 100%



Ao falar com a imprensa antes de embarcar, o treinador Paulo Bonamigo disse que o Remo terá uma terá difícil e que ira precisar jogar bem em todos os minutos.

“O primeiro ponto é acreditar que é possível. Claro que a gente sabe da dificuldade e da qualidade do adversário. Estamos em uma situação em que vamos começar a partida com um revés de 2 a 0, mas o futebol nos mostra, todos os dias, que se a gente acreditar e tiver capacidade e competência, podemos reverter a vantagem”, disse.

MESMA EQUIPE



O treinador disse que irá repetir a equipe que vem usando na Série B. Fará apenas ajustes pontuais por jogadores que estão no departamento médico.

Além disso, Dioguinho, titular no último jogo, contra o Brasil de Pelotas, deve começar jogando.

“Vamos manter a estrutura, mas com algumas variações. Vai ser muito difícil repetir time, porque é normal que, a cada jogo, ocorram lesões. Devo manter o Dioguinho, que entrou muito bem no último jogo. Preciso buscar mais consistência em alguns setores”, apontou Bonamigo.

AUSÊNCIAS CONFIRMADAS



Os únicos desfalques serão o atacante Lucas Tocantis e o Zagueiro Suéliton.

REGULAMENTO

Na terceira e na quarta fase, os confrontos são decididos em ida e volta, no sistema mata-mata – em caso de placar agregado empate, a decisão também é por meio da disputa de pênaltis.