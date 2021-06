Brasileiro

Atlético-MG x São Paulo – Jogo de dois candidatos ao título



Galo e Tricolor chegam animados após se classificarem para as oitavas de final da Copa do Brasil

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 12 (AFI) – O Mineirão vai receber na tarde deste domingo um jogo com dois candidatos ao título do Brasileirão. A partir das 16 horas, Atlético-MG e São Paulo se enfrentam pela terceira rodada do campeonato.

O Galo vem de vitória sobre o Sport, por 1 a 0, depois de ter estreado com derrota para o Fortaleza, por 2 a 1. Já o Tricolor tem apenas um ponto, conquistado na estreia ao empatar sem gols com o Fluminense. Na última rodada, o São Paulo perdeu para o Atlético-GO, por 2 a 0.

NOTÍCIAS BOAS E RUINS

O técnico Cuca tem notícias boas e ruins para o jogo deste domingo. Os laterais Guga (direito) e Guilherme Arana (esquerdo) estão novamente à disposição depois de defenderem a seleção pré-olímpica em dois amistosos na Sérvia.

Atlético-MG aposta em Hulk para ganhar do São Paulo (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Por outro lado, o Atlético-MG tem sete desfalques. O zagueiro Júnior Alonso, o meia Alan Franco e os atacantes Eduardo Vargas e Savarino estão em suas seleções para a disputa da Copa América. Já o volante Tchê Tchê não pode atuar por questão contratual – está emprestado pelo São Paulo – e o meia Zaracho testou positivo para a Covid-19.

RETORNO IMPORTANTE

Para o difícil compromisso em Belo Horizonte, o técnico argentino Hernán Crespo vai ter o importante retorno do volante Liziero, que desfalcou o São Paulo nos últimos jogos por estar com a seleção pré-olímpica. Ele participou normalmente do treino da última sexta-feira.

Essa é a principal novidade no time titular do São Paulo, mas Hernán Crespo também pode mexer no ataque. O treinador está na dúvida entre Pablo e Eder. O lateral-direito Dani Alves, o volante Luan e o meia Martín Benítez continuam em tratamento no departamento médico.