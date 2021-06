Ator Rafael Cardoso passa por cirurgia no coração

Nesta quinta-feira (3), a influenciadora digital Mari Bridi, esposa do ator Rafael Cardoso, usou as redes sociais para contar que o marido precisou passar por uma cirurgia de implantação de desfibrilador cardíaco. O artista, de 35 anos, sofre de miocardiopatia hipertrófica congênita e apresentou quadro com risco de morte súbita.

“Rafa passou por uma cirurgia para implantar um desfibrilador cardíaco. Ele tem uma miocardiopatia hipertrófica congênita, com a qual conviveu até agora sem problemas. No último mês descobriu que essa condição levou a uma fibrose no músculo cardíaco que o colocou no grupo de risco de morte súbita”, contou Mari Bridi em seu Instagram.

O desfibrilador cardíaco serve para identificar arritmias e possíveis paradas cardiorrespiratórias, evitando a morte súbita.

Segundo a influenciadora, Rafael Cardoso se sente bem e já terá alta na sexta-feira (4).