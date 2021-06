Ator Rafael Cardoso tem miocardiopatia hipertrófica; saiba o que é a doença

O ator Rafael Cardoso, que passou por uma cirurgia para implantar um desfibrilador cardíaco, nesta quinta-feira (3), tem miocardiopatia hipertrófica congênita, com a qual sempre conviveu sem problemas, até o mês passado. Após a internação do artista, o termo foi um dos assuntos mais pesquisados do Google. Mas, afinal você sabe o que é essa doença?

“Hipertrófica quer dizer que existe um espessamento do músculo cardíaco, responsável por aquela divisão em cavidades. Então essa região que a gente chama de septal ou septo, tem uma tendência genética de crescer e ficar bem musculosa, por isso hipertrófica”, disse o cardiologista, Edmo Atique Gabriel.

De acordo com o especialista, esse crescimento atinge as fibras musculares que passam nessa região do septo, e faz com que a pessoa tenha risco de arritmias cardíacas, além de morte súbita.

Miocardiopatia hipertrófica congênita

A doença pode nascer com a pessoa, geralmente por fatores genéticos ou relacionados a gestação, que causa algum tipo de má formação no órgão. Ela pode se manifestar entre os 20 e 40 anos de idade, e pode ser diagnosticada com exames de rotina, como o ecocardiograma.