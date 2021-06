Atuação contra o Fluminense anima Luiz Fernando Iubel no Cuiabá

Brasileiro

Atuação contra o Fluminense anima interino do Cuiabá: “Esperança e confiança”



Luiz Fernando Iubel aproveitou o desempenho do Dourado apesar da derrota no Rio de Janeiro

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Cuiabá, MT, 07 (AFI) – A primeira vitória do Cuiabá na elite do Brasileirão ainda não veio, mas a atuação na derrota para o Fluminense, por 1 a 0, no último domingo, no Rio de Janeiro, animou o auxiliar-técnico Luiz Fernando Iubel.

Responsável por comandar interinamente o Dourado enquanto a diretoria ainda não define o substituto de Alberto Valentim, Iubel a atuação mostra que o clube tem condições de realizar uma boa campanha no Brasileirão.

Cuiabá foi derrotado pelo Fluminense no último domingo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

“Se a gente não leva os pontos que viemos buscar aqui no Rio de Janeiro, levamos a esperança e confiança que temos totais condições de fazer um grande campeonato e temos muita margem de evolução ainda”, comentou o auxiliar-técnico.

Na 13ª colocação do Brasileirão, o Cuiabá tem apenas o ponto conquistado na estreia, quando empatou sem gols com o Juventude, na Arena Pantanal. O time volta a campo na próxima segunda-feira, contra o Atlético-GO, em casa.

A expectativa é que até lá a diretoria do Dourado já tenha definido o substituto de Alberto Valentim, demitido após o jogo contra o Juventude. Hoje, o nome mais forte para assumir o cargo é o de Jorginho, ex-Vasco, Flamengo e Ponte Preta.