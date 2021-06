Atualidades: 3 problemas globais enfrentados pelas mulheres

As mulheres estão envolvidas em todas as partes da sociedade. Entretanto, alguns assuntos afetam e tocam o público feminino muito mais do que outros.

Do poder do voto feminino aos direitos reprodutivos e às disparidades salariais, há inúmeros problemas que afetam a liberdade total das mulheres, resultando em estatísticas assustadoras.

Esse é um tema relevante e, por isso, tem aparecido em provas de vestibulares, no Enem e em concursos. Listamos a seguir três problemas globais vividos pelas mulheres, que tal acompanhar?