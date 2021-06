Auxílio Emergencial 2021: Prorrogação vai pagar R$ 250 ou R$ 500? Entenda

A rodada em vigência do auxílio emergencial foi oficialmente liberada em quatro parcelas, do mês de abril até o mês de julho. Da mesma forma, o valor das parcelas estabelecidas foram entre R$ 150, R$ 250 e R$ 375, dependendo exclusivamente da composição familiar.

Entretanto, mesmo com as condições oficiais, alguns parlamentares estão em busca de uma nova prorrogação do benefício, por mais dois ou quatro meses. Além disso, outros membros querem aumentar o valor concedido pelo governo e ampliar o número de beneficiários.

Propostas para prorrogação

Muitos beneficiários estão acreditando que o auxílio emergencial será prorrogado até o dia 31 de dezembro com parcelas de R$ 500. No entanto, esta proposta surge através do Projeto de Lei (PL) nº 527/21, de autoria do deputado federal André Janones.

Apesar de ser uma proposta de prorrogação, esta não é a sugestão que está sendo estudada pelo Governo Federal. O presidente da República, Jair Bolsonaro, pretende criar uma nova Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para viabilizar o auxílio emergencial por até quatro meses a mais, com os mesmos valores em vigência.

Sobre isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco declarou que “O que nos cabe agora, como homens públicos, responsáveis, dentro dessa responsabilidade social, mas obviamente sem olvidar da responsabilidade fiscal, é identificarmos se esses quatro meses do auxílio emergencial serão suficientes ou se precisaremos estender por mais um ou dois meses”, disse.

Prorrogação do Governo

De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a nova prorrogação do auxílio emergencial pode ocorrer de fato. Ele diz que dois fatores impulsionam esta decisão, sendo o avanço da pandemia da Covid-19 e a vacinação.

Além disso, a nova extensão serviria como ponte de suporte até a liberação do novo programa que deve substituir o Bolsa Família. O auxílio emergencial deve ser pago até a criação do novo programa, visto que assim, os vulneráveis contemplados não fiquem desamparados diante a pandemia.

Contudo, caso o Governo libere de fato uma nova prorrogação do auxílio emergencial, deve ser mantido com os mesmos valores, disponibilizando parcelas de R$ 150, R$ 250 e R$ 375.

Veja também: Auxílio emergencial com valor de R$500 até dezembro de 2021