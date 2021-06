Auxílio Emergencial 2021: Saques e transferências voltam a ser liberados na segunda-feira

A Caixa Econômica Federal voltará a liberar os saques e transferências da segunda parcela do auxílio emergencial na próxima segunda-feira (14). Os beneficiários que terão acesso ao benefício em espécie serão os nascidos em setembro.

Quem deve receber na próxima semana?

Conforme o calendário do auxílio emergencial, as próximas liberações para saques em espécie e transferências para outras instituições, serão concedidas aos contemplados nascidos entre setembro e dezembro.

Confira a lista com as datas de liberação dos saques para cada grupo:

Beneficiários nascidos em setembro: saque liberado no dia 14/06;

Beneficiários nascidos em outubro: saque liberado no dia 15/06;

Beneficiários nascidos em novembro: saque liberado no dia 16/06;

Beneficiários nascidos em dezembro: saque liberado no dia 17/06.

Como realizar o saque em espécie?

Para realizar o saque do benefício em espécie, o procedimento é bem simples, basta seguir as orientações abaixo:

Acesse o aplicativo Caixa Tem; No menu inicial, selecione a opção “saque sem cartão”; Depois, clique em “gerar código de saque”; Informe a sua senha para ver o código e salvá-lo no celular – o código tem validade de 1h; Feito isto, vá até uma agência da Caixa, lotérica ou nos correspondentes Caixa Aqui e apresente o código para sacar o dinheiro.

Além do saque em espécie, é possível realizar transferências para outras contas de mesma titularidade em instituições financeiras diferentes. Ou se preferir, o beneficiário pode movimentar o seu dinheiro utilizando os serviços disponíveis no próprio aplicativo.

Com a conta poupança social digital, o cidadão pode pagar contas e boletos de diversas instituições financeiras, fazer compras utilizando o QR Code e compras online com o cartão de débito virtual. Também é disponibilizado, transações utilizando o PIX.

3º parcela do auxílio emergencial

Segundo o cronograma oficial do benefício, a terceira parcela deve ser depositada a partir do dia 17 de junho, para os cidadãos inscritos no Bolsa Família. Lembrando que para este grupo, os saques são liberados no mesmo dia de depósito.

Já os outros contemplados do programa, devem começar a receber o benefício a partir do dia 20 junho, primeiramente, para os nascidos em janeiro. Após isso, será novamente liberado o período de saque e transferências, o que deve acontecer a partir do dia 13 de julho.

