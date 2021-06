Auxílio Emergencial: Confira o calendário atualizado e quem pode sacar nesta semana

Mais beneficiários do auxílio emergencial poderão sacar o benefício esta semana. Ao longo do mês de maio, a Caixa Econômica Federal depositou nas contas poupanças sociais digitais dos contemplados, a segunda parcela do auxílio.

Nesta semana, a instituição financeira deve liberar os saques e transferências para mais quatro grupos de beneficiários, os nascidos em maio, junho, julho e agosto.

Como sacar o benefício?

Para realizar o saque em espécie do auxílio emergencial, o contemplado deve comparecer em uma unidade das casas lotéricas ou agência da Caixa Econômica. No caixa eletrônico, o beneficiário deve selecionar a função “auxílio emergencial”.

Na ocasião, é necessário acessar o aplicativo Caixa Tem e gerar um código para liberar o saque do benefício. Para isto, basta informar o código no caixa eletrônico e confirmar a operação.

Transferências bancárias e PIX

Além do saque, o beneficiário pode optar em transferir o seu benefício através do TED e PIX. Vale ressaltar que, para fazer uma transação via TED, o contemplado só poderá transferir o dinheiro para uma conta bancária de mesma titularidade.

Já nas transferências usando o PIX, o cidadão deve criar uma chave na opção no Caixa Tem e valida-la. Após este procedimento, o beneficiário poderá transferir para qualquer conta gratuitamente, ou seja, sem cobrança de taxas.

Calendário do auxílio emergencial 2021

Com os saques da segunda parcela já liberados, a Caixa deve iniciar os depósitos da terceira parcela do auxílio emergencial ainda este mês. Confira os calendários a seguir:

Calendário de depósito do auxílio emergencial 2021

Nascidos em: Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Janeiro 16 de maio 20 de junho 23 de julho Fevereiro 18 de maio 23 de junho 25 de julho Março 19 de maio 25 de junho 28 de julho Abril 20 de maio 27 de junho 1º de agosto Maio 21 de maio 30 de junho 3 de agosto Junho 22 de maio 4 de julho 5 de agosto Julho 23 de maio 6 de julho 8 de agosto Agosto 25 de maio 9 de julho 11 de agosto Setembro 26 de maio 11 de julho 15 de agosto Outubro 27 de maio 14 de julho 18 de agosto Novembro 28 de maio 14 de julho 20 de agosto Dezembro 30 de maio 21 de julho 22 de agosto

Calendário de saques e transferências do auxílio emergencial

Nascidos em: Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Janeiro 31 de maio 13 de julho 13 de agosto Fevereiro 1 de junho 15 de julho 17 de agosto Março 2 de junho 16 de julho 19 de agosto Abril 4 de junho 20 de julho 23 de agosto Maio 8 de junho 22 de julho 25 de agosto Junho 9 de junho 27 de julho 27 de agosto Julho 10 de junho 29 de julho 30 de agosto Agosto 11 de junho 30 de julho 1º de setembro Setembro 14 de junho 4 de agosto 3 de setembro Outubro 15 de junho 6 de agosto 6 de setembro Novembro 16 de junho 10 de agosto 8 de setembro Dezembro 17 de junho 12 de agosto 10 de setembro

Veja também: Auxílio Emergencial 2021: CAIXA confirma 4 saques nesta semana