Auxílio Emergencial: Confira o calendário da 3ª parcela

A Caixa Econômica Federal deve depositar a partir do dia 20 de junho, a terceira parcela do auxílio emergencial na conta poupança social digital de cada beneficiário. Até o momento, não há novidades sobre uma possível antecipação, desta forma, o calendário deve seguir as datas inicialmente estabelecidas.

Calendário da 3ª parcela

Nascidos em: Depósitos Saques e transferências Janeiro 20 de junho 13 de julho Fevereiro 23 de junho 15 de julho Março 25 de junho 16 de julho Abril 27 de junho 20 de julho Maio 30 de junho 22 de julho Junho 4 de julho 27 de julho Julho 6 de julho 29 de julho Agosto 9 de julho 30 de julho Setembro 11 de julho 4 de agosto Outubro 14 de julho 6 de agosto Novembro 14 de julho 10 de agosto Dezembro 21 de julho 12 de agosto

Antecipação da 3ª parcela

Mesmo que a Caixa ainda não tenha divulgado nenhuma informação sobre uma possível antecipação da terceira parcela do benefício, os pagamentos podem ser antecipados. Segundo o próprio presidente do banco, Pedro Guimarães, após o fim dos pagamentos da segunda parcela, será realizada uma análise para verificar a movimentação do auxílio.

Caso a instituição identifique o mesmo cenário como quando ocorreu a antecipação da primeira e segunda parcela, o calendário do ciclo 3 será antecipado, mesmo que seja iniciado com as datas já previstas.

Saque do auxílio emergencial

O beneficiário que optar em receber o dinheiro em mãos, pode realizar o saque no caixa eletrônico da Caixa Econômica, e na lotérica. O processo é o mesmo para ambas as alternativas:

O saque é realizado sem cartão, desta forma, clique em “Entrar” no caixa eletrônico; Selecione “Saque Auxílio Emergencial”; Digite o número do seu CPF e clique no botão “Confirmar”; Na sequência digite o código de seis dígitos que foi gerado no aplicativo Caixa Tem e aperte em “Confirmar”; Informe o valor do saque e aperte o botão “Entrar”; Pronto! Aguarde a liberação do dinheiro.

Como gerar o código para fazer saque?

Acesse a conta poupança digital no aplicativo Caixa Tem; Vá na opção “saque” e informe o valor que deseja sacar; Feito isto, um código vai ser gerado; Anote o código e realize o saque em algum caixa eletrônico ou na lotérica.

