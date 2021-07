Auxílio Emergencial do Rio insere mais 33 mil beneficiários

Mais 33 mil pessoas entraram oficialmente no Auxílio Emergencial do Rio de Janeiro. Trata-se portanto do Supera RJ. O benefício, que começou a ser pago no início de junho, está fazendo repasses de R$ 200, que podem chegar até a R$ 300 em alguns casos. Pelo menos é o que dizem as autoridades.

De acordo com as informações oficiais, essas cerca de 33 mil pessoas entraram no programa ainda na última segunda-feira (28) no período da noite. Quem quiser saber como está a sua situação, basta entrar no site oficial do projeto que é o superarj.rj.gov.br. Por lá, basta inserir os dados pessoais e esperar pela resposta.

A ideia do Governo do estado é atender pessoas que perderam o emprego durante esta pandemia do novo coronavírus. Além disso, eles querem fazer os pagamentos também para os cidadãos que estão passando por situação de vulnerabilidade neste momento. É preciso fazer parte do Cadúnico para entrar.

Vale lembrar que esse projeto passou por um longo período para chegar no bolso dos trabalhadores. De acordo com as informações oficiais, a aprovação do programa aconteceu ainda no último mês de março. No entanto, as quantias só começaram a sair de fato na primeira semana de junho, e mesmo assim, depois de dois adiamentos.

Como dito, o Governo local começou esses repasses ainda no início deste mês de junho. No entanto, nem todo mundo recebeu o dinheiro desta primeira parcela. Milhares de pessoas ainda estavam aguardando o resultado da análise. E foi justamente isso que eles resolveram divulgar na noite da segunda (28).

Supera RJ

De acordo com as informações oficiais do Governo do estado, o Auxílio local paga uma base de R$ 200 por pessoa. No entanto, esse valor pode crescer a depender da quantidade de filhos menores de idade que moram na mesma casa.

A ideia do Governo é pagar um acréscimo de R$ 50 por cada criança. Desde que se respeite um limite máximo de R$ 300. Então se uma uma família tem apenas um filho, eles recebem R$ 250. Se eles têm dois ou mais, recebem R$ 300.

De acordo com informações da imprensa local, o Governo deve entregar um cartão para esses 33 mil novos beneficiários em breve. Isso, aliás, deve acontecer entre os dias 2 e 10 de julho. Falta, no entanto, uma confirmação oficial sobre isso.

Auxílio estadual

O Presidente Jair Bolsonaro disse em algumas entrevistas que não concorda com os pagamentos do Auxílio Emergencial pelos governos dos estados e pelas prefeituras do país. De acordo com ele, isso seria ruim para o cidadão.

Na visão do Presidente, esses repasses podem acabar transformando os brasileiros em pessoas dependentes do estado. E isso seria, ainda de acordo com Bolsonaro, ruim para a economia. No entanto, o próprio chefe do executivo está pagando o seu próprio Auxílio Emergencial.

Aliás, ele deve anunciar uma prorrogação do seu benefício por mais dois ou três meses. Pelo menos essa é a expectativa neste momento. Além disso, ele deve aumentar também os valores médios dos pagamentos do Bolsa Família.