Auxílio Emergencial será prorrogado por mais 2 ou 4 meses?

Uma nova prorrogação do auxílio emergencial está em pauta do Governo Federal. Parlamentares defendem a extensão do benefício com o valor médio de R$ 250 por mais dois meses, outros apoiam uma prorrogação de quatro meses.

Especulação

De acordo com Paulo Guedes, ministro da Economia, existem dois fatores que impulsionam uma prorrogação do auxílio emergencial. Tais estão relacionados ao avanço da vacinação e a evolução da pandemia decorrente da Covid-19 no país.

“O auxílio emergencial é uma arma que temos e que pode, sim, ser renovada. Se as mortes continuarem e as vacinas não chegarem, teremos que renovar. Não é o nosso cenário hoje, mas é uma ferramenta que pode sim ser renovada”, disse o ministro.

Segundo informações, o governo já estaria planejando uma prorrogação de mais quatro meses, com aprovação por meio de uma nova PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para liberar o auxílio.

Entretanto, a extensão do benefício pode ser usada como estratégia do Governo para manter o apoio a famílias carentes enquanto a reformulação do Bolsa Família não é liberada. A expectativa é que o novo programa seja lançado no mês de setembro.

Prorrogação Auxílio Emergencial

Devido a previsão de lançamento do novo programa, o Governo deve prorrogar o auxílio emergencial por mais dois meses apenas. Os recursos para financiar esta nova rodada devem surgir dos R$ 7 bilhões que sobejaram do limite total de R$ 44 bilhões previsto para o auxílio este ano.

Os valores complementares devem ser liberados por meio de uma nova Medida Provisória (MP) extraordinária, que deve ficar fora do teto de gastos, com cerca de R$ 12 bilhões. A projeção de mais duas parcelas é de R$ 19 bilhões.

Contudo, o valor das parcelas deve se manter como no ciclo vigente, de R$ 150 a R$ 375. Além disso, o número de famílias atendidas deve permanecer o mesmo.

