Avaí 1 x 1 Athletico-PR – Kayser faz de bumbum, mas Jonathan empata!

Copa do Brasil

Avaí 1 x 1 Athletico-PR – Kayser faz de bumbum, mas estrela brilha para Jonathan!



Na próxima quinta, 10 de junho, às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, o time que vencer estará nas oitavas de final

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Florianópolis, SC, 03 (AFI) – Renato Kayser usou o bumbum para colocar o Athletico-PR em vantagem na Ressacada, em Florianópolis, nesta quinta-feira, mas Jonathan, um minuto após entrar em campo, usou sua estrela para garantir o empate ao Avaí, por 1 a 1, e deixar a vaga aberta para as oitavas de final da Copa do Brasil.

GOL DE BUMBUM!

O Athletico-PR, mesmo sendo visitante, tomou conta do primeiro tempo. Richard aproveitou saída errada de Glédson e tocou para Renato Kayser. O atacante bateu, mas o goleiro do Avaí defendeu aos 4 minutos. Glédson voltou a trabalhar aos 25 minutos em chute de Carlos Eduardo.

A pressão resultou em gol aos 34 minutos. Após bola alçada na área da esquerda, Glédson passou lotado. No bate e rebate, Getúlio encheu o pé, mas a bola acertou o bumbum de Renato Kayser e terminou dentro do gol do Avaí. Aos 41 minutos, Kayser serviu Nikão que encheu o pé, mas Glédson defendeu com as pernas.

Tudo igual na Ressacada! (Foto: José Tramontin / Athletico-PR)

QUE ESTRELA!

O Athletico voltou no mesmo ritmo. Aos 5 minutos, Khellven pegou bola desviada por Renato Kayser e bateu rasteiro, mas Glédson fez outra boa defesa. Aos 27 minutos foi a vez de Nikão testar Glédson, que espalmou. O Avaí finalmente acordou e empatou dois minutos depois.

Jonathan, que entrou no lugar de Getúlio, recebeu de Serrato e mandou para as redes. Essa foi a primeira chegada do Avaí em todo o jogo. Após o empate, os dois times tiraram o pé do acelerador e não teve vitorioso em campo.