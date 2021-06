Brasileiro

Avaí aposta em invencibilidade em casa para desencantar na Série B



Avaí acumula nove vitótias e seis empates nos últimos 15 duelos como mandante

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Florianópolis, SC, 11 (AFI) – Atrás da primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí apostará na invencibilidade de 15 jogos na Ressacada para desencantar neste domingo, às 16 horas, quando receberá o Brusque, em Florianópolis, pela terceira rodada.

O Avaí acumula nove vitórias e seis empates nos últimos 15 duelos como mandante. A última derrota sofrida pelo clube em seus domínios foi no longínquo 29 de dezembro de 2020, quando perdeu para o CRB, na 32ª rodada da Série B. Em 2021, o Avaí obteve sete triunfos e empatou cinco vezes.

“Temos que levantar a cabeça e começar a vencer na Série B para galgar posições e chegar no G4. (…) No ano passado a gente tinha mais jogadores experientes para a Série B, mas agora nem tanto. Temos que abraçar o calendário e ir usando a base no momento”, disse o técnico Claudinei Oliveira.

Avaí quer desencantar. (Foto: Leandro Boeira/Avaí)

DESFALQUES!

O treinador ainda não sabe se contará com o meia Giovanni. O Cruzeiro, dono dos seus direitos federativos, pediu a volta do jogador após solicitação do técnico Mozart Santos. Outro problema é o zagueiro Betão, com lesão muscular. No ataque, a dúvida fica por conta de Getúlio e Jonathan.

O Avaí amarga a 18ª colocação, zona de rebaixamento, com um ponto, enquanto o novato Brusque lidera com seis pontos e 100%. O Quadricolor, aliás, é velho conhecido do Avaí, algoz na semifinal do Catarinense. Em 2021, cada time venceu uma vez e houve um empate.

AVAÍ – Gledson; Edilson, Alan Costa, Alemão e Diego Renan; Bruno Silva, Marcos Serrato e Lourenço; Vinícius Leite, Renato e Getúlio (Jonathan).