Copa do Brasil

Avaí x Athletico-PR – Leão defende tabu para sair na frente do Furacão



Invicto há três jogos contra o adversário, o time catarinense não perde desde 2017

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Florianópolis, SC, 02 (AFI) – O Avaí defende uma invencibilidade de quase quatro anos diante do Athletico-PR para sair na frente por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, os times se enfrentam na Ressacada, no jogo de ida da 3ª fase.

Avaí e Athletico-PR voltam a se encontrar na quarta-feira da semana que vem, na Arena da Baixada, em Curitiba. O gol fora não vale como critério de desempate. Em caso de dois resultados iguais, a decisão vai para os pênaltis. Quem passar para as oitavas de final embolsa uma premiação de R$ 2,7 milhões.

NÚMEROS!

Nesta quinta-feira, o Avaí defende uma invencibilidade de quase quatro anos contra o Athletico-PR. A última derrota foi no dia 3 de agosto de 2017, por 5 a 0, no Brasileirão daquele ano. Depois disso, os times se enfrentaram três vezes, com duas vitórias do Leão e um empate.

Avaí não perdeu os últimos três jogos para o Athletico-PR (Foto: Divulgação/Avaí)

No geral, os times se enfrentaram 29 vezes na história e o Athletico-PR tem uma pequena vantagem com 13 vitórias contra dez do Avaí. As outroas seis partidas terminaram empatadas.



LEÃO DESCANSADO

Depois de poupar praticamente todos os titulares na estreia da Série B do Brasileiro – derrota por 2 a 0 para o Coritiba, em Curitiba -, o técnico Claudinei Oliveira vai colocar a campo o que tem de melhor nesta quinta-feira.

O experiente zagueiro Betão está vetado pelo departamento médico. Ainda no sistema defensivo, Alemão é dúvida por conta de um problema muscular. A boa notícia é a volta do volante Marcos Serrato, que disputa posição entre os titulares com Lourenço.

BAIXAS IMPORTANTES

O Athletico-PR tem baixas importantes para tentar emplacar a sexta vitória seguida na temporada. O lateral-esquerdo Abner está com a seleção pré-olímpica, o meia Terans foi poupado após sentir dores musculares na partida de estreia do Brasileirão e o atacante Matheus Babi já disputou a Copa do Brasil pelo Botafogo.

Desses, Abner é o único que atuou como titular na vitória sobre o América-MG, por 1 a 0, em Curitiba, na estreia do Brasileirão. O técnico António Oliveira tem Nicolas e Márcio Azevedo como opções, sendo que o primeiro tem prioridade.