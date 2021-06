Brasileiro

Avaí x Vila Nova – Dupla busca a primeira vitória na Série B



Os dois times estrearam sem vitória e entrarão em campo em busca do primeiro resultado positivo

Publicado em 05/06/2021

por Agência Futebol Interior

Florianópolis, SC, 05 (AFI) – Longe de terem tido uma boa estreia do campeonato, Avaí e Vila Nova se enfrentam neste domingo às 20h30, na Ressacada, em Florianópolis, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

O Avaí entra em campo ainda mais pressionado, pois na primeira rodada perdeu para o Coritiba por 1 a 0, na capital paranaense. O resultado frustrou as expectativas, fazendo com que o clube não pensa em outro resultado senão na vitória neste final de semana. O time ocupa a lanterna do campeonato sem nenhum ponto.

Já o Vila Nova largou com empate por 1 a 1 com o Botafogo em Goiânia. O resultado acabou sendo bom resultado, já que o time atuou praticamente o segundo tempo todo com um jogador a menos. Os goianos agora querem surpreender e conquistar a primeira vitória na competição.

AVAÍ DESCANSADO?

Pressionado para somar os primeiros pontos no campeonato, o Avaí entrará em campo também focado no duelo contra o Athletico-PR pela terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida os times empataram por 1 a 1 e na próxima semana o time catarinense brigará para chegar às oitavas de final.

Sobre o time que deverá entrar em campo neste domingo, o técnico Claudinei Oliveira deverá manter a base das últimas rodadas. As mudanças podem acontecer de última hora em caso de desgaste físico, mas a princípio o time não terá nenhuma alteração para o duelo na Ressacada.

Avaí vem de derrota na estreia da Série B e quer a reabilitação

VILA NOVA COM MUDANÇAS?

O Vila Nova também tem duelo importante pela Copa do Brasil e pode entrar em campo com até quatro mudanças no time titular. O único sistema que não deverá sofrer alteração é o defensivo. No meio-campo, João Pedro pode pegar a vaga de Arthur Rezende. Já no ataque, Cardoso disputa vaga com Henan e Thiguinho pode pegar o lugar de Kelvin.