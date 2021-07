Babu Santana fala do trabalho como diretor e de como vê seu papel no combate ao racismo

No ar em “Salve-se quem puder”, Babu joga nas onze quando o assunto é arte: é ex-bbb, ator, cantor e também trabalha por trás das câmeras. Pois é. O artista de 41 anos é o nome por trás do roteiro e direção do clipe para a música “Me falta ar”, cuja temática é o combate ao racismo. De acordo com ele, rechaçar o preconceito e abrir o diálogo. Babu não titubeia ao falar no assunto, pois, como o próprio define, é sua missão.