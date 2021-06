Bahia empresta Geovane Itinga para a Jacuipense

Brasileiro

Sem espaço no Bahia, atacante é emprestado para time da Série C



Geovane Itinga foi anunciado pela diretoria do Leão do Sisal, que quer também o meia Jeremias

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Jacuípe, BA, 03 (AFI) – A Jacuipense anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Geovane Itinga, que chega por empréstimo junto ao Bahia até o fim do Campeonato Brasileiro da Série C.

O reforço de 23 anos não estava nos planos da comissão técnica tricolor e aparece como alternativa para a vaga deixada pelo experiente Dinei, que foi contratado pelo Vitória no último final de semana.

Geovane Itinga defendeu o São Bento no último Paulistão (Foto: Neto Bonvini/EC São Bento)

Revelado no próprio Bahia, Geovane Itinga atuou na temporada passada no futebol catarinense, defendendo Juventus, Brusque e Figueirense. No primeiro semestre deste ano, o atacante fez parte do elenco rebaixado pelo São Bento no Paulistão.

VEM MAIS AÍ?

Nos próximos dias, outro jogador do Bahia pode chegar na Jacuipense. A diretoria grená negocia o empréstimo do meia Jeremias, que tem 24 anos e disputou nove jogos do último do Campeonato Baiano.

Revelado nas categorias de base do Porto-PE, Jeremias chamou a atenção do Bahia depois do bom desempenho na Série C do Brasileiro de 2020 com a camisa do Santa Cruz.



REABILITAÇÃO

Depois de perder para o Floresta, por 2 a 0, fora de casa, na estreia da Série C, a Jacuipense busca a reabilitação neste domingo, contra o Tombense, no Pituaçu, em Salvador, pela segunda rodada.