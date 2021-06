Bahia recebe mais 366 mil doses de vacinas contra Covid-19

A Bahia recebeu uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 nesta quarta-feira (2). Chegaram ao estado 366.000 doses de imunizantes da Astrazeneca/Oxford. O voo comercial trazendo a carga pousou no aeroporto de Salvador por volta das 9h30. Todas as doses serão usadas para primeira aplicação, que está parada em várias cidades, como Salvador. Além dessas doses, está prevista ainda a chega de 37.440 doses de vacinas da Pfizer na tarde da quinta-feira (3).

Os imunizantes que já chegaram começarão a ser enviadas aos municípios baianos em aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador, após conferência da equipe da Coordenação de Imunização do Estado. Só receberão cidades que já tenham aplicado 85% ou mais das doses anteriores, segundo decisão da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).