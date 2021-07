Bahia x América-MG – Duelo dos opostos no Brasileirão

Salvador, BA, 29 (AFI) – Bahia e América-MG farão um duelo dos opostos nesta quarta-feira (30), às 16h, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, pela sétima rodada do Brasileirão. Enquanto os donos da casa buscam a reabilitação para continuarem na parte de cima da tabela, brigando pelo G4, o rival mineiro ainda segue focado na primeira vitória para sair da zona de rebaixamento.

Com um retrospecto de três vitórias, dois empates e duas derrotas, uma delas na rodada passada para o Palmeiras pelo placar de 3 a 2, o Bahia aparece na quinta colocação com onze pontos ganhos. Já o América-MG, vem de dois empates seguidos ambos nas mãos do novo técnico Vagner Mancini, mas ainda não venceu na competição e por isso aparece na 19ª e penúltima colocação com apenas três pontos somados.

BAHIA

Com um treino no CT Evaristo de Macedo na tarde desta terça-feira (29), o Bahia encerrou a sua preparação para encarar o América-MG. Na atividade, o técnico Dado Cavalcanti deu indícios que seguirá rodando o elenco, em busca da formação ideal e por isso há algumas dúvidas para definir o time titular. No setor defensivo, o argentino Germán Conti segue de fora, ainda em processo recuperação de um estiramento na coxa.

Sendo assim, Luiz Otávio deve ser titular ao lado do recém-chegado Ligger, que deve começar jogando, já que Juninho tem uma proposta de um clube árabe, pode deixar o Tricolor e não deve ser relacionado. No meio-campo, Maycon Douglas, que jogou bem e marcou um gol contra o Palmeiras na rodada passada, deve ser titular. Ainda não se sabe se na vaga de Rodriguinho ou de Thaciano. A tendência é que o segundo perca a titularidade.

AMÉRICA-MG

Depois de empatar com o Internacional no último domingo, por 1 a 1, o América-MG teve pouco tempo para se preparar para encarar o Bahia, tanto que o único treino aconteceu em Belo Horizonte, antes da delegação viajar para Salvador no início da noite desta segunda-feira. Para o duelo, o técnico Vagner Mancini tem dois desfalques certos e uma novidade.

Ficam de fora: o volante Ramon, que também não atuou contra o Inter por questões contratuais e agora não joga por um incômodo na coxa esquerda, e o atacante Kawê que está com dores no ombro. Já o zagueiro Ricardo Silva cumpriu suspensão na rodada passada e volta a ficar à disposição. Ele disputa vaga com Eduardo Bauermann para fazer dupla de zaga com Anderson Jesus. De qualquer forma, o comandante afirmou que segue em busca do time ideal.

“É importante a gente falar sobre isso, porque eu tô em busca do time ideal, né? O time ideal atual talvez não seja o mesmo daqui a um mês ou dois meses, a gente tem que entender isso. Eu tenho tentado achar a melhor formação e, pra isso, eu tiro de base aquilo que eu já conheço de todos os atletas e dos dois últimos jogos, que foram os jogos que eu fiz no comando”, disse o treinador.