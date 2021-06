Brasileiro

Bahia x Internacional – Será que a culpa era do treinador?



Miguel Ángel Ramírez foi demitido na última sexta-feira após a eliminação na Copa do Brasil

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Salvador, BA, 12 (AFI) – Passando por um momento extremamente delicado na temporada, o Internacional vai até Salvador na noite deste domingo enfrentar o Bahia, às 20h30, no Estádio Pituaçu, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda sem treinador depois da demissão do espanhol Miguel Ángel Ramírez após a eliminação na Copa do Brasil para o Vitória, o Internacional aparece na zona de rebaixamento do Brasileirão, em 17º lugar, com apenas um ponto.

Do outro lado, o Bahia vem embalado pela classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil sobre o Vila Nova. Além disso, o Esquadrão está invicto no Brasileirão e é o quinto colocado, com quatro pontos.

Internacional passa por um momento delicado na temporada (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

SEM MUDANÇAS

O técnico Dado Cavalcanti deve repetir a escalação que iniciou contra o Vila Nova na última quarta-feira. O lateral-direito Nino Paraíba, o volante Juninho e o meia Daniel seguem suspensos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela briga na final da Copa do Nordeste.

“Independentemente do momento que o Inter vive, é uma grande equipe. A gente não pode vacilar. Não podemos dar mole, independentemente do momento que eles vivem. A gente tem que aproveitar o que tiver dentro de campo. O momento é dentro de campo. Somos 11 contra 11”, disse o goleiro Matheus Teixeira.

MUITOS PROBLEMAS

Como a diretoria colorada não definiu quem será o substituto do espanhol Miguel Ángel Ramírez, o Internacional será comandado neste domingo de forma interina pelo auxiliar Osmar Loss, que já comandou Corinthians e Guarani.

Não bastasse essa questão de treinador, o Internacional acumula desfalques. Osmar Loss não poderá contar com o goleiro Marcelo Lomba (sintomas gripais), o lateral-direito Saravia (sintomas gripais), o lateral-esquerdo Moisés (questão contratual), o zagueiro Pedro Henrique (suspenso), o volante Rodrigo Dourado (lesionado), o meia Boschilia (poupado) e os atacantes Palacios (seleção chilena) e Guerrero (poupado).