Paulo Baier valoriza defesa intacta do Criciúma: “Eles compraram a ideia”



São 270 minutos, fora os acréscimos, sem buscar a bola no fundo das redes

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Criciúma, SC, 07 (AFI) – O Criciúma, aos poucos, ganha forma nas mãos do técnico Paulo Baier. Apesar de ter jogado como meia e ter feito muitos gols, a grande conquista de Baier, neste início de trabalho, é o sistema defensivo. Sob seu comando, o Criciúma ainda não sofreu gols.

Baier feliz com a defesa. (Foto: Celso da Luz / Criciúma EC)

São 270 minutos, fora os acréscimos, sem buscar a bola no fundo das redes. O Criciúma venceu o Ituano, por 1 a 0, na estreia da Série C, empatou sem gols com o América-MG pela terceira fase da Copa do Brasil e ficou no 0 a 0 com o São José pela segunda rodada da Série C.

“Não é apenas a parte defensiva, mas sim o sistema geral. Eles compraram a ideia de um ajudar o outro. São apenas três jogos e estamos reconstruindo o Criciúma e estamos sem tempo para treinos. Temos que dar moral aos jogadores, que estão correndo muito. E isso me deixa feliz”, disse Paulo Baier.

O Criciúma ocupa a quarta colocação do Grupo B com quatro pontos. Antes de enfrentar o Ypiranga no domingo, às 11 horas, pela terceira rodada da Série C, o clube catarinense receberá o América-MG na quarta, às 21h30, no Heriberto Hülse, pela partida de volta da Copa do Brasil. Vale vaga nas oitavas de final.