Banco digital permite uso do limite do cartão de crédito para pagar via PIX

A partir desta quarta-feira (10), o banco Digio está oferecendo para seus clientes a possibilidade de usar até 40% do limite do cartão de crédito para realizar pagamentos e transferências via PIX. O Digio é um banco digital múltiplo, voltado para pessoas físicas, e tem como seus principais sócios o Banco Bradesco e o Banco do Brasil.

Deste modo, os valores disponíveis para transferências via PIX variam de R$ 50 a R$ 3.000. No entanto, a quantia utilizada será parcelada em até 12 vezes, com juros de 9,9% ao mês, acima da média do mercado.

A critério de exemplo, um cliente do banco com R$ 1.000 de limite no cartão de crédito poderá utilizar até R$ 400 para fazer transferências via PIX (40%). Como já dito, o valor gasto virá parcelado na fatura do cartão, com juros.

Como usar o limite de crédito para transferências PIX?

Para fazer um PIX utilizando o limite do cartão de crédito, o cliente Digio deve abrir o aplicativo e tocar no botão “PIX”, localizado na seção “Minha conta” e selecionar “Pagar com PIX”. Em seguida, no menu “Como deseja pagar?” o usuário deve selecionar a opção “Parcelar no DigioCartão” e escolher o número de parcelas desejadas.

“Essa funcionalidade mantém a instantaneidade do PIX para os clientes efetuarem transferências mesmo sem o valor necessário na conta de maneira rápida, simples e sem burocracia, visto que o crédito já está pré-aprovado. Em breve, devemos ter outras faixas de juros aos clientes diante do desenvolvimento do produto financeiro. Nossa maior preocupação foi permitir o crédito de forma simples” afirmou Marcelo Scarpa, diretor executivo do Digio.

Juros acima da média

Os juros cobrados para utilizar o limite do cartão de crédito via PIX (9,9%) são considerados acima da média do mercado. Isso porque, segundo dados do Banco Central, a taxa média de juros para parcelamento da fatura do cartão de crédito foi de 8,48% ao mês em abril.

Além disso, Scarpa declarou que o banco Digio começou a oferecer uma taxa de juros personalizada para o parcelamento convencional da fatura do cartão de crédito, de acordo com o risco de crédito de cada cliente. Deste modo, a instituição financeira deve fazer o mesmo para o parcelamento do PIX, porém sem data prevista.

Dívidas

Devido a essa alta taxa de juros, é preciso ficar atento para não cair em dívidas, que se transformam em “bolas de neve”, pois aumentam cada vez mais. Ainda segundo Scarpa, o banco Digio faz um rigoroso processo de análise para definir o limite de crédito dos clientes, e que os 40% oferecidos para utilizar via PIX já são pensando em evitar endividamentos.

“A partir do momento em que aprovamos o cliente para receber o cartão, entendemos que esse limite de crédito é sustentável e razoável para manter os índices de inadimplência em níveis saudáveis”, afirmou o executivo.

Em suma, utilizar o limite do cartão de crédito para pagar via PIX pode ser um grande facilitador, porém deve-se tomar muito cuidado com os juros para não entrar em dívidas.