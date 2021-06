Banco Inter muda de nome e o posicionamento do banco

O Banco Inter no intuito de aderir um novo posicionamento tomou a decisão de mudar o seu nome. A decisão foi de retirar a palavra banco do seu nome, dessa maneira o nome passou a ser apenas Inter se adequando melhor a imagem que eles querem passar ao consumidor de que são uma plataforma de serviços e não um banco propriamente dito.

O Banco Inter mudou de nome e junto a isso buscou uma reformulação no conceito de branding e design. A campanha criada pelo Inter que marca esse redirecionamento de ideias conta com um vídeo de 60 segundos com uma variação em 30 segundos. Além desse filme foram criados outros 4 de 15 segundos que irão ser veiculados em TV aberta e fechada e na internet.

Esse novo posicionamento do banco marcado pela mudança de nome irá contar com peças publicitárias espalhadas por diversos lugares do Brasil. Aeroportos, anúncios em revistas e jornais, relógios, pontos de ônibus e ônibus do BRT no Rio de Janeiro, além de vagões de metrô em São Paulo estão entre os locais que receberão as peças.

A campanha foi criada pela equipe de branding do Inter e foi produzida pela Brókolis do Brasil. Contou também com o apoio na estratégia de marca da Rebu Creative Studio e tem como agência parceira a Nexxo Propaganda.

O Banco Inter

O Banco Inter nasceu como a financeira Intermedium. Fundada em 1994 na cidade de Belo Horizonte por membros da família Menin proprietária da MRV Engenharia. Foi fundada com o propósito inicial de incrementar operações de crédito imobiliário, no entanto, acabou se consolidando nos mercados de créditos consignados e middle market.

A conta digital do Banco Inter foi lançada apenas no final de 2014. É uma conta 100% gratuita e pode ser acessada pelo computador ou pelo celular e oferece depósitos, transferências, pagamentos de boletos e saques em qualquer banco 24 horas.

Apenas em 8 de julho de 2017 ocorreu a renovação da marca. De Intermedium virou Banco Inter, e agora com uma nova renovação mudou de nome novamente para Inter. No primeiro semestre de 2017 o Banco Inter já contava com 84,7 mil correntistas, registrando um crescimento de 804% em relação ao primeiro semestre do ano anterior de 2016. Além disso, obtiveram um crescimento nas transações realizadas crescendo 29 vezes em relação ao mesmo período dito anteriormente.

Em 2019 o Banco Inter realizou uma de suas atualizações de maior sucesso até hoje. A atualização realizada em seu aplicativo incrementou que seus clientes pudessem ter cashback em compras realizadas em diversos estabelecimentos.

As inovações trazidas pelo Banco

O Banco Inter quando implementou a conta digital ao seu aplicativo buscava a revolução no ramo dos bancos. O futuro é digital tudo vem se modernizando e cada vez mais o meio digital vem sendo mais utilizado. Dos transportes as academias, de delivery de comida a hospedagem, por que com os bancos seria diferente? E foi com isso em mente que o Inter trabalhou para trazer suas inovações para o ramo.

O Inter é um banco sem agências, sem filas e sem tarifas. Sendo tudo por meio digital, o banco conseguiu acabar com a burocracia para utilizar os serviços que por ele são oferecidos. Além disso, acabou com a era dos juros exorbitantes e com a relação abusiva que os bancos tradicionais tinham com seus clientes. Dessa forma devolveram a autonomia e a confiança para o cliente poder gerir seu próprio dinheiro.

O Banco Inter é um banco completo, digital e gratuito. Alguns dos serviços inovadores que o banco oferece são, cartão de crédito sem anuidade e com os juros entre o mais baixo do Brasil, contas digitais PF, PJ e MEI totalmente gratuitas, produtos de investimentos próprios e de mercado, com rentabilidade entre as mais atrativas, empréstimos e financiamentos com taxas reduzidas, taxa de câmbio entre as menores do mercado, inovações nos meios de pagamento como, por exemplo, o interpag além de implementar o sistema de cashback.

Todas essas inovações trazidas pelo Banco Inter foram um sucesso entre os consumidores. Isso leva a crer que o futuro dos bancos é o digital, tanto que bancos já consolidados e tradicionais vem aderindo essa modalidade e criando seus próprios aplicativos para não perderem espaço no mercado.