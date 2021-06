Banco Inter oferece desconto em portabilidade de empréstimo; saiba como funciona

O Banco Inter está oferecendo descontos para os beneficiários que fizerem portabilidade do seu crédito consignado para a instituição. Com essa transferência, o cliente pode economizar um valor correspondente a sua parcela do empréstimo.

Para conseguir o desconto nas taxas de juros, o consumidor deve transferir para o Inter a dívida contratada em outro banco. Além disso, o banco digital ainda possibilita o aumento ou redução do prazo para pagar a dívida, o que deve ajudar o segurado quando estiver com dificuldades financeiras.

Desta forma, um cidadão que tem uma dívida de crédito consignado no valor de R$ 21 mil em outra instituição financeira, parcelada em 90 vezes de R$ 500, pode reduzir o pagamento para 62 parcelas de R$ 500, economizando R$ 14 mil com o Inter, por exemplo.

Como fazer a portabilidade de crédito consignado

Primeiramente, o consumidor precisa entrar em contato com o banco em que realizou o contrato do empréstimo consignado e se informar sobre o valor total da dívida. Feito isto, o cidadão pode entrar em contato com o atendimento do Inter e simular as condições para um novo acordo.

Para entrar em contato com o atendimento do Banco Inter, o interessado pode acessar o site bancointer.com.br, ou ligar para os telefones 003-4070 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 940 0007 (outras localidades).

Conheça os detalhes sobre o cartão e o seu limite de crédito

A instituição antes conhecida como Banco Intermedium, tem sede na capital mineira, e é um banco múltiplo. Sua criação foi uma das primeiras no Brasil como banco digital, destacando-se pela isenção das taxas dos serviços básicos do cartão de crédito Banco Inter.

A definição do limite inicial do cartão se dá segundo o perfil financeiro do cliente. Entre as informações levadas em conta estão:

Score de crédito;

Restrições nos órgãos de proteção ao crédito;

Renda mensal;

Entre outras.

Assim, uma análise é feita, definindo qual valor é ideal para compor o limite pessoal e exclusivo. Ademais, inicialmente, o cartão que chega ao endereço do cliente, possui apenas a função débito.

Assim que o interessado faz o cadastro na conta digital do Banco Inter, ele recebe o cartão padrão. À priori, somente a função débito fica ativada, havendo a necessidade de ativação do crédito.

A solicitação da liberação da função crédito, bem como do limite inicial, pode ser feita através do próprio aplicativo ou do Internet Banking. Ressaltando que essa solicitação passa pela análise de crédito da instituição.

Como aumentar o limite de crédito no Banco Inter

Aqueles que desejam aumentar o limite inicial do cartão de crédito do Banco Inter, devem seguir o passo a passo abaixo:

Acesse a conta Inter;

Dentro do menu, escolha a opção “conta digital”;

Acesse “limites de transação”;

Na parte esquerda da tela terá uma tabela com os limites atuais liberados. Assim, deve-se preencher o que deseja;

Clique em “enviar”.

Pronto! Basta aguardar o retorno da análise da instituição. Um e-mail será encaminhado com todas as informações pertinentes.

