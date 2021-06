Banco oferece 40 bolsas de mestrado na Espanha

O Banco Santander está ofertando 40 bolsas de mestrado para estudar na Espanha através do programa Becas Santander.

O programa está oferecendo vagas para candidatos com fluência em espanhol ou inglês.

As aulas serão ministradas na Universidade de Alcalá, uma entidade pública localizada na capital espanhola Madrid. Além disso, na bolsa de estudo todas as despesas estão incluídas, além de ofertar opções de moradias aos estudantes.

Desse modo, os estudantes podem morar em um alojamento gratuito, em quartos compartilhados, ou receber uma ajuda de custo para moradia. O programa terá duração de 10 meses.

As inscrições para participar do programa ficarão abertas até o dia 15 de junho e podem ser feitas através do site da universidade.

Quem pode se candidatar

Para se candidatar a umas das 40 bolsas ofertadas pelo programa Becas Santander o aluno deverá obedecer alguns pré-requisitos, veja!

Para se candidatar os interessados deverão apresentar o diploma de conclusão de curso de graduação. Vale destacar que qualquer curso necessitará da fluência no idioma em que as aulas serão ministradas.

Para os interessados nos programas de mestrado em espanhol, é preciso apresentar o certificado nível B1 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas.

Para quem deseja o Mestrado em Formação de Professores de Espanhol ou Doutorado em Língua e Literatura Espanhola é preciso apresentar nível de proficiência C1.

Já para os interessados nos cursos em inglês, deverão apresentar fluência nível B2. Além disso, para o Mestrado em Ensino em Inglês como Língua Estrangeira e o Mestrado em Estudos Norte-Americanos o candidato precisa apresentar fluência nível C1.

Quem tiver interesse pode acessar este link até o dia 15 de junho e realizar a sua inscrição.

E então, gostou da matéria?

